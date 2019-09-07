"7'den 70'e seninleyiz" yazılı tişörtleri giyerek Erdoğan'ı beklediler

07.09.2019 13:47

Odunpazarı Modern Müze açılışı için Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı tişörtleri giyen dede ve torunlarından oluşan 30 kişi bekliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de açılacak Odunpazarı Modern Müze içim kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eskişehir'e geldiğini öğrenen dede ve torunlardan oluşan 30 kişilik grup etkinliğin olacağı alanda bekliyor. Saat 13.30'da başlaması beklenen etkinlikte dede ve torunlar Cumhurbaşkanını yakından görmek istiyor. Dede ve torunları Cumhurbaşkanına destek vermek için ise önceden hazırlanan ve üzerlerinde "7'den 70'e seninleyiz" yazılı tişörtleri giyerek sevgilerini gösterdi. AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu da dede ve torunlara destek verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA