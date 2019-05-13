7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi Devam Ediyor
Kilis'in Elbeyli ilçesinde 7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi devam ediyor.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde 7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi devam ediyor.
Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, 7'den 70'e Elbeyli Okuyor Projesi Kapsamında Elbeyli İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Elbeyli ortaokulunu ziyaret etti. Proje Kapsamında Kaymakam Duman, sınıflarda öğrencilerle ile kitap okudu.
Kaymakam Duman,"Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanması için projenin her eğitim döneminde uygulanacak. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 50'den fazla kitap okuyan öğrencileri tebrik ediyorum" dedi.
Kaymakam Duman, 50'den fazla kitap okuyan öğrencileri ödüllendireceğini sözlerini ekledi. - KİLİS
Kaynak: İHA