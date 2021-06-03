7'den 70'e bisiklet kullanan ilçede kazalara dikkat çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

7'den 70'e bisiklet kullanan ilçede kazalara dikkat çekildi

7'den 70'e bisiklet kullanan ilçede kazalara dikkat çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet kazalarına karşı farkındalık oluşturuldu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklet kazalarına karşı farkındalık oluşturuldu.

Turhal Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde farklı bir etkinliğe imza atarak, bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının karşılaştığı sorunlara dikkati çekti. Trafiğin yoğun olduğu bulvar üzerinde reklam panolarına 'Bisiklet ve motosikletleri fark edin', 'Aynaya bakın bizi görün!' afişleri asıldı. 7'den 70'e bisiklet kullanımının oldukça yaygın olduğu ilçede araç sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaları için uyarıldı.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, pandemi döneminde sadece Türkiye'de değil tüm ülkelerde bisiklete olan ilginin büyük bir hızla arttığına işaret etti. Başkan Bekler, Turhal'ın coğrafi yapısı ve arazi durumunun uygun olması nedeniyle bisiklet kullanıcılarının en fazla olduğu ilçelerden birisi olduğunu belirterek, "Turhal Belediyesi olarak bisiklet ve motosiklet kazalarının önüne geçebilmek amacıyla bir farkındalık kampanyası başlattık. Şehrimizin muhtelif yerlerine araç sürücülerinin görebileceği şekilde pankartlarımızı, görsellerimizi, uyarı levhalarımızı hazırlıyoruz. Kampanya ile gün geçtikçe yoğunlaşan bisiklet ve motosiklet kullanımında kazaların artmaması için trafikte farkındalık oluşturmayı hedefledik. Bisiklet ve motosikletlerin trafikte var oluşuna dikkat çekmek adına bu etkinliği yaptık." dedi. - TOKAT

7'den 70'e bisiklet kullanan ilçede kazalara dikkat çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'İstediğimle yatarım' diyen eşini öldürmüştü! Mahkemede hüngür hüngür ağladı
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldürmüştü! Mahkemede hüngür hüngür ağladı
Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle ilgili davada, olay anında evde olan tanık için zorla getirilme kararı çıktı
Aleyna Çakır'ın öldürülmesiyle ilgili davada, olay anında evde olan tanık için zorla getirilme kararı çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Nikos Dendias Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Demet Akalın Kenan Doğulu İlker Kaleli
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
7'den 70'e bisiklet kullanan ilçede kazalara dikkat çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 12:15:10. #1.15#

title