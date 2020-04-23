7 Cüceler 23 Nisan'da çocuklara seslendi
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Eskişehir, 23 Nisan, Haber

7 Cüceler 23 Nisan'da çocuklara seslendi

7 Cüceler 23 Nisan'da çocuklara seslendi Şarkıları ile birlikte gittikleri gösterilerde çekilen fotoğrafları ekleyerek video hazırladılar Çocuklara seslenen Eskişehir 7 Cüceler Grup Başkanı Erdal Görgeç;

23.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:27
7 Cüceler 23 Nisan'da çocuklara seslendi

7 Cüceler 23 Nisan'da çocuklara seslendi

Şarkıları ile birlikte gittikleri gösterilerde çekilen fotoğrafları ekleyerek video hazırladılar

Çocuklara seslenen Eskişehir 7 Cüceler Grup Başkanı Erdal Görgeç;

"Biz sizin her zaman yanınızdayız, sizlerle beraberiz ve sizi çok seviyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehirli 7 Cüceler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünde, Korona virüs Covid-19 salgını sebebiyle hazırladıkları video ile çocuklara seslendiler.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının denk geldiği ve bütün programların iptal edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yıl dönümünde 7 Cüceler, çocukları yalnız bırakmamak için bir video hazırladı. Hazırladıkları videoda slayt gösterisi yaparak kendilerini tanıtan 7 Cüceler, çocukların bu mutlu gününde de onları sevindirmeyi amaçlıyor. Şarkıları ile birlikte gittikleri gösterilerde çekilen fotoğrafları ekleyerek video hazırlayan 7 Cücler, çocukların 23 Nisan'ını kutluyor.

"Biz onları çok seviyoruz"

Eskişehir 7 Cüceler Grup Başkanı Erdal Görgeç, çocukları yalnız bırakmak istemedikleri için böyle bir video hazırladıklarını ifade ederek, "Biz buradan çocuklara seslenerek 23 Nisan'da yalnız olmadıklarını söylüyoruz. Bizler 7 Cüceler olarak kutlanmakta olan 23 Nisan'ın 100'ncü yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve çocuklarımızın gözlerinden öpüyoruz. Sizlerde, bizler de bu virüs yüzünden dışarı çıkamıyoruz. Biz sizin her zaman yanınızdayız, sizlerle beraberiz ve sizi çok seviyoruz. Çocukların yalnız kalmamaları ve sıkılmamaları için hazırlamış olduğumuz video slayt gösterisi ile müziğimiz ve tiyatro oyunlarımızdan sahneler var. Çok güzel bir klip oldu. Çocuklarımız da buradan görüp inşallah bizleri unutmazlar. Biz onları çok seviyoruz. Çocuklar her zaman kalbimizde. Bayramınız kutlu olsun çocuklar" dedi.

7 Cüceler 23 Nisan'da çocuklara seslendi

Kaynak: İHA

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