7 çeyrek altını klozete düşürdü, kanalizasyon kazısı yapıldı
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7 çeyrek altını klozete düşürdü, kanalizasyon kazısı yapıldı

7 çeyrek altını klozete düşürdü, kanalizasyon kazısı yapıldıBURSA'da bir kadının evde temizlik yaparken altınlarını klozete düşürmesi üzerine, BUSKİ ekipleri kanalizasyon kazısı yaparak 7 çeyrek altını buldu.

04.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 04.09.2020 21:43

7 çeyrek altını klozete düşürdü, kanalizasyon kazısı yapıldı

BURSA'da bir kadının evde temizlik yaparken altınlarını klozete düşürmesi üzerine, BUSKİ ekipleri kanalizasyon kazısı yaparak 7 çeyrek altını buldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde bir kadın, 6 katlı binanın 3'üncü katındaki evinde temizlik yaptığı sırada, boynunda bulunan 7 çeyrek altın kurdelesi, klozete düştü. Telaşa kapılan kadın, belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi (BUSKİ) ekipleri, apartmanın kanalizasyon giderlerinin bulunduğu alanda, kazı çalışması gerçekleştirdi. Yoğun uğraşlar sonucunda ekipler tarafından bulunan 7 çeyrek altının bağlı olduğu kurdele, sahibine teslim edildi.

7 çeyrek altını klozete düşürdü, kanalizasyon kazısı yapıldı

Kaynak: DHA

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