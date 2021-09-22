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7 Branşta Kış Spor okulları kayıtları başladı

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7 Branşta Kış Spor okulları kayıtları başladı

İnegöl Belediyesi'nin Belediyespor organizasyonuyla düzenlediği kış spor okullarında kayıtlar başladı. 7 brantşa düzenlenecek kış spor okulları 2 Ekim'de eğitime başlayacak.

İNEGÖL (Bültenler) - İnegöl Belediyesi'nin Belediye spor organizasyonuyla düzenlediği kış spor okulları bu yıl tam kapasiteyle gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan kış spor okullarından 7 branş için kayıtlar başladı. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu ve Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksinde yapılacak kış spor okulu eğitimleri için sezon boyu kayılar sürecek.

2 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Kış Spor Okullarının kayıtlarının başladığını duyurdu. 2 Ekim tarihinde eğitimlerin başlayacağını da hatırlatan Başkan Taban, "İnegöl Belediyesi Kış Spor Okullarımız bu yıl 7 ayrı branşta gerçekleştirilecek. Voleybol, basketbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, spor tırmanış ve Oryantiring branşlarında yapılacak eğitimler, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Yunus Emre Spor Kompleksinde kış spor okulu eğitimlerimiz olacak. Ancak burada tırmanış duvarı olmaması ve uygun alan bulunmaması nedeniyle spor tırmanış ile Oryantiring branşları Yunus Emre Spor Kompleksinde gerçekleştirilemeyecek" dedi.

Kayıtlar ve kurs ücretlerine ilişkin de bilgi veren Başkan Taban, "Kış spor okullarına kayıt için vatandaşlarımız Kültürpark içinde bulunan spor salonumuza başvurabilir veya 0 224 713 90 20 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirler. Kurs ücretleriyle ilgili de bu yıl; voleybol 70 TL, basketbol 80, jimnastik 90 TL, okçuluk70 TL, masa tenisi 50 TL, spor tırmanış 60 TL ve Oryantiring 70 TL olarak belirlendi. Burada amacımız sporu tabana yayıp her bireyin, her öğrencimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlamak. Bu noktada kış sezonu boyunda yapılacak eğitim dönemlerinde hedefimiz en fazla öğrenciye ulaşabilmek" diye konuştu.

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