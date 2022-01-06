7 bölgenin öğrencileri bu etkinlikte eğlendi

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin 7 bölgesinden Düzce Üniversitesi'ne gelerek öğrenim gören öğrenciler, Raziye Begüm Sultan Yurt Müdürlüğü'nün organizasyonunda bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Raziye Begüm Sultan Yurt Müdürlüğü 'Yurdumun Yedi Rengi' projesi başlattı. Proje kapsamında yurtta Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden gelerek konaklayan öğrencilere yönelik bir araya gelme etkinliği düzenlendi. Daha önce gerçekleştirilen etkinlik çok beğenilince yurt müdürlüğü ikinci kez etkinlik düzenledi. 7 farklı bölgeden gelen öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte, farklı kültürlerin diyarına yolculuk etti. Türkiye'nin farklı renklerinin bir araya geldiği etkinlikler ilerleyen zamanlarda tekrar gerçekleştirilecek. - DÜZCE