7 bölge, 7 şehir, 7 öğrenciden 23 Nisan kutlaması
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23 Nisan, Erzurum, Türkiye, Yerel, Haber

7 bölge, 7 şehir, 7 öğrenciden 23 Nisan kutlaması

7 bölge, 7 şehir, 7 öğrenciden 23 Nisan kutlaması Türkiye'nin 7 bölgesinden öğrencilerin 23 Nisan şiirleri büyük ilgi gördü.

23.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:18

7 bölge, 7 şehir, 7 öğrenciden 23 Nisan kutlaması

ERZURUM - Türkiye'nin 7 bölgesinden öğrencilerin 23 Nisan şiirleri büyük ilgi gördü.

Her bölgeden bir okulun katılımı ile 23 Nisan şiiri okundu. Hazırlanan çalışmada Doğu Anadolu'yu temsilen Erzurum Horasan İnkılap Ortaokulu Öğrencisi Berfin Karakaş şiir okudu.

Erzurum Horasan İnkılap Ortaokulu Müdürü Mehmet Nuri Karataş'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'de bulunan 7 ayrı bölgesinden okul öğrencilerinin hazırladıkları şiir videoları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

23 Nisan çalışmasında İç Anadolu'da Ankara, Karadeniz'de Rize, Marmara'da İstanbul, Güneydoğu Anadolu'da Şırnak, Akdeniz'de Antalya ve Ege'de Afyonkarahisar illerinden öğrenciler katıldı.

7 bölge, 7 şehir, 7 öğrenciden 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İHA

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