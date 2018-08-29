7 Bin yıllık şehir Bitlis tarihi dokusuna kavuşuyor

BİTLİS - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi'nde 'Sokak Sağlıklaştırma' çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

7 Bin yıllık geçmişi olan kentin, tarihi kimliğini ortaya çıkararak turizme kazandırmak amacıyla yürütülen 'Sokak Sağlıklaştırma' projesi çalışmalarını devam ediyor.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 600'ün üzerinde tescilli tarihi yapıyı bünyesinde barındıran kentin tarihi kimliğini ortaya çıkarmak için adeta kent şantiye alanına çevrildi.

'Kadim Kent Tarihi Kimliğine Kavuşuyor' sloganı ile sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında ilk etapta Kale Altı Caddesi ve Ulu Cami Meydanı tarihe uygun olarak tasarlanırken, aynı çalışmalar tarihi Sinem Yokuşu olarak bilinen yerde de devam ediyor.

Sinema yokuşu ve kent merkezindeki çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, türkülere ve destanlara konu olmuş tarihi Sinema Yokuşunda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yaklaşık bir ay içinde restorasyon çalışmalarının biteceğini ve vatandaşların hizmetine sunulacağını dile getiren Ustaoğlu, şu açıklamalarda bulundu. "Tarihi Sinema Yokuşu kentin kadim kültüründe çok ayrı bir yeri var. Burayı DAP, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Özel İdare ile ortaklaşa yapıyoruz. Burada kayalıkları çelik ağlarla koruma altına alarak gereken tamirlerden sonra giydirmeleri yaptık. Bu güzergah üzerinde 300 metreyi bulan ihata duvarlarında yenileme çalışmaları yaptık. Üst yapıyı da bitirdikten sonra burayı hizmete açacağız. Bitlis adeta açık hava müzesi. Buranın tarihi değerlerini belediye olarak vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Bitlis kimlikli ve ruhu olan bir şehirdir. 600 üzerinde tescili tarihi eseri ile adeta açık hava müzesi şekilde. Bu şehrin tarihi kimliğini ve dokusunu ortaya çıkarmak çok önemli. Bir yıldır başta yaptığımız Sokak Sağlıklaştırması ili bu şehrini tarihi doku ve kimliğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kültür turizminin ülke açısından çok önemli olduğunu söyleyen Ustaoğlu, 2 bin 500 yıllık devlet geleneğinde Anadolu'nun adeta açık hava müzesi olduğunu ve bunun başında da Bitlis'in geldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat ziyaretin çok güzel mesajlar verdiğini de değinen Ustaoğlu sözlerine şöyle devam etti."Üç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızı misafir ettik. Burada çok güzel mesajlar verdi. Ahlat başta olmak üzere ilimizin bu tarihi kimlik ve dokusu çok daha önem arz etmektedir. Bu kadar tarihi eseri bünyesinde barındıran bir şehir tabi ki turizmcilerin de dikkatini çeker. Ama bunlar yok olmaya yüz tutmuş bakımsız olursa turizm açısında bir değer ve anlam kalmıyor. Yaptığımız proje ve çalışmalarla bunlara tur şirketleri ile anlaşıp bu tarihi hazineleri vatandaşın gezme ve görme fırsatı doğacak. İlimizin çok önemli bir potansiyeli var ve bu fırsattır. Bitlis'i kültür ve inanç turizminin merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.

Öte yandan çarşı merkezinde tamam sokak sağlıklaştırmasını gezen Ustaoğlu yol kenarlarında bırakılan dubaların söküldüğünü görerek esnafa tepki gösterdi.