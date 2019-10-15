7 bin Türk bayrağını ilçedeki esnaf ve vatandaşlara dağıttı

15.10.2019 18:15

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, Hatay'ın Antakya, Hassa, Kırıkhan ve Dörtyol ilçesinde çeşitli etkinliklerle desteklendi.

Antakya ilçesine bağlı Ovakent Mahallesi'ndeki Özbek kökenli Türk öğrenciler, Mehmetçiğe destek için mahalle camisinde bir araya geldi.

Uluğbey Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, burada Fetih suresi okuyup Türk askerinin başarısı için dua etti.

Ovakent Mahallesi Muhtarı ve Uluğbey Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Bereket Kurt, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlatmış olduğu Barış Pınarı Herakatı'nı gönülden desteklediklerini söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerden destek

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hassa Temsilciliği üyeleri de harekata destek için bir araya geldi.

Derneğin Hassa Temsilcisi Fatih Demir, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sınırlarında yaşananlara kayıtsız kalmasının düşünülemez olduğunu vurguladı.

Bölgenin bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerektiğini ifade eden Demir, "Temsilcilik olarak, devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu hamlelerini desteklediğimizi duyuyoruz. İhtiyaç duyulması halinde biz gazi ve şehit aileleri olarak, ordumuzla omuz omuza çarpışmaya, kanımızı son damlasına kadar akıtmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Üyeler, açıklamanın ardından temsilcilik binası önünde Türk bayraklarıyla harekatta görev yapan askerlere destek sloganları attı.

Kırıkhan Belediye Meclisi'nden destek

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz başkanlığında olağanüstü toplanan Belediye Meclisi Barış Pınarı Harekatı'na maddi ve manevi destek kararı aldı.

Şehitler için saygı duruşu ve dua ile başlayan toplantıda Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz, devletin bölücü terör örgütüne karşı yıllardır büyük mücadele verdiğini hatırlattı.

Harekata maddi ve manevi desteklediklerini belirten Yavuz, "Devletimiz yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınır içi ve dışında devam etmektedir. Terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla terk etmiş binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen harekatı Kırıkhan Belediyesi olarak maddi ve manevi olarak destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dörtyol'da iş insanı Davut Kerkez de harekata destek amacıyla 7 bin Türk bayrağını ilçedeki esnaf ve vatandaşlara dağıttı.

Kaynak: AA