7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel
7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızıbiberin tarladan toplanıp, çöplerinden temizlenip kurutularak işlenmesinin ardından toz biber haline getirilmesiyle 7 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızıbiberin tarladan toplanıp, çöplerinden temizlenip kurutularak işlenmesinin ardından toz biber haline getirilmesiyle 7 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor.

Türkiye'nin kırmızıbiber ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı İslahiye'de yaklaşık 20 bin dönüm alanda üretimi yapılan üründe bu yıl 35 bin ton rekolte bekleniyor. Bölgede kırmızıbiber hasadıyla birlikte aflatoksinle mücadelede biberin temizlenmesi ile yeni bir iş kolu oluştu. Kırmızıbiberin tarladan toplanıp, çöplerinden temizlenip kurutularak işlenmesinin ardından toz biber haline getirilmesiyle 7 bin kişi ekonomik kazanç elde ettiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Hasadın ardından ilçe merkezlerinde ve yakın mahallelerde oluşturulan çöp çekme alanlarına giden biber temizleniyor. Çalışanlar ortalama 80 ile 100 lira kazanabiliyor. Böylece çoğunluğunu kadınlardan oluşan işçiler acı biber ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar" dedi.


7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor

7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor

7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor

7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor

7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor

7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor

7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz."
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Destici
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 7 bin tarım işçisi, geçimini biberden kazanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:56:14. #1.17#