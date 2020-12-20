7 bin parçadan oluşan cam horozda bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı
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7 bin parçadan oluşan cam horozda bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı

20.12.2020 13:58 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:02
7 bin parçadan oluşan cam horozda bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, 7 bin parçadan oluşan kentin simgesi dev cam horoz heykelinde bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen Denizli Büyükşehir Belediyesi, 7 bin parçadan oluşan kentin simgesi dev cam horoz heykelinde bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan kentin simgesi dev cam horoz heykelinde bakım ve temizlik çalışması yaptı. Bakım ekibi tarafından her bir parçası özel solüsyonla temizlenerek parlatılan cam horoz heykelinin pazartesi sabah yeniden vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirebilmesi için hazır hale getirileceği belirtildi. Renkleri, endamı ve uzun ötüşüyle dünyaca ünlü Denizli horozunun 7 bin parçadan oluşan cam horoz heykeli 28 Ağustos 2013'de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na yerleştirilmişti. Kentin en işlek noktasına yerleştirilen ve açıldığı andan itibaren günün her saati hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin akınına uğrayan cam horoz heykeli kaidesiyle birlikte 4.10 metre yüksekliğe ulaşıyor.

Fizyo cam tekniği kullanıldı

Denizlili sanatçıların, Denizli'de tasarlayıp ürettiği heykel alevle çalışma, şekillendirme, fizyo cam tekniği kullanılarak ortaya çıkarıldı. Her bir parçası tek tek elde üretilen ve 7 bin parçadan oluşan heykelin kuyruk kısımları ve göğüs kısımlarındaki tüy renkleri sadece camda eriyebilen renkler olma özelliğine sahip. Güneşin gelme açısına göre yanar, döner özellikte bulunan cam horoz heykelinin bulunduğu kaide üzerindeki mermerler travertenleri andırıyor. - DENİZLİ

7 bin parçadan oluşan cam horozda bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı
7 bin parçadan oluşan cam horozda bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı
7 bin parçadan oluşan cam horozda bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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