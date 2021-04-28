7 bin kişiye Ramazan yardımı dağıtımı tamamlandı
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7 bin kişiye Ramazan yardımı dağıtımı tamamlandı

7 bin kişiye Ramazan yardımı dağıtımı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 7 bin dar gelirle aileye Ramazan yardımı dağıtımı tamamlandı.

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 7 bin dar gelirle aileye Ramazan yardımı dağıtımı tamamlandı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ramazan ayı öncesinde başlanılan yardım kolisi dağıtımının sone erdiğini ifade ederek, "Belediyemiz gıda bankası tarafından Ramazan ayı öncesinde başlanan dağıtımlar sone erdi. 76 mahallemizde 7 bin ihtiyaç sahibi ailemize kapı kapı ulaşarak gıda kolisi dağıtımını tamamladık. Vatandaşlarımızın çorbalarında bir nebzede olsa tuzumuz olabilirse ne mutlu bizedir" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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