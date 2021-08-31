7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
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7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi

7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bursa'da yaşayan bilgi işlem sorumlusu, 7 bin kilometre öteden gelin getirdi.

Bursa'da yaşayan bilgi işlem sorumlusu, 7 bin kilometre öteden gelin getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinde bilgi işlem uzmanı olarak çalışan İlhan Eliyazıcı (40), internet üzerinden tanıştığı Taylandlı Aphinya Thammang'a (28) gönlünü kaptırdı. 2 yıl internet üzerinden görüşen ikili daha sonra evlilik kararı aldı. İlk düğünü Tayland'da yapan çift, bu ülkenin adet ve göreneklerine uygun düğün yaptı. Damat Tayland'daki düğünün ardından gelini alarak Bursa'ya getirdi. Burada da ikinci düğünlerini yapan çifti eş dost ve akrabaları yanlız bırakmadı.

İlhan Eliyazıcı, "Bu benim ilk evliliğim, Aphinya ile 2 yıl önce internette tanıştık. 2 yıl boyunda internet üzerinden yazıştık. 2 yılın sonunda evlenmeye karar verdik. İlk düğünü eşimin ülkesi olan Tayland'da oranın adetlerine göre yaptık. Daha sonra eşimi alarak Bursa'ya getirdim. Burada da yaptığımız düğünle ikinci düğünümüzü yaptık. Çok mutluyum" dedi.

Tayland'dan Bursa'ya gelin gelen Aphinya Thammang, "Türkiye'yi ve İlhan'ı çok seviyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi
7 bin kilometre öteden Bursa'ya gelin geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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