7 Bin aileye gıda kolisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

7 Bin aileye gıda kolisi

7 Bin aileye gıda kolisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü nedeniyle 7 bin aileye 7 bin gıda kolisi dağıtmaya başladıklarını söyledi.

KİLİS (İHA) - Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü nedeniyle 7 bin aileye 7 bin gıda kolisi dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Başkan Servet Ramazan, Gıda Bankası aracılığıyla Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "7 bin aileye 7 bin koli" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine destek verdiklerini ifade etti. Desteklerin dağıtımına başlandığını belirten Ramazan, "Başlattığımız yardım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya her daim devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title