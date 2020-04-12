7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi 7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, 7 bin aile için biner TL'lik yardımı evden çıkamayan vatandaşlar için evlerinde teslim etti.

7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, 7 bin aile için biner TL'lik yardımı evden çıkamayan vatandaşlar için evlerinde teslim etti.

Korona virüsü ile mücadelesine ara vermeden devam eden Şahinbey Belediyesi, alınan tedbirler çerçevesinde 7 bin aileye yapılan bin TL'lik nakdi yardımında dağıtımını gerçekleştirdi. Dışarıya çıkamayan vatandaşların kapılarını çalan Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal yardım marketinden yardım alan ailelere biner TL'lik yardım desteğini dağıttılar.

Şahinbey büyük bir aile

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesinin sosyal marketinden faydalanan ailelere destek olduklarını belirterek, "Şahinbey İlçemiz ülkemizin en büyük ilçelerinden birisi. Daha önce meclisimizle birlikte aldığımız kararla sosyal marketimizden faydalanan 7 bin ailemize biner TL'lik nakdi yardım yapılacağını duyurmuştuk. Bu doğrultuda ekiplerimiz dağıtımlarını gerçekleştirdiler. Biz vatandaşımızın rahatlığı ve huzuru için çalışıyoruz. Zor günler geçiriyoruz ve bu zor günleri omuz omuza birlikte aşacağız" dedi.

Allah başkanımızdan razı olsun

Şahinbey Belediyesi tarafından kendilerine verilen nakdi yardımdan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade eden aileler, "Allah başkanımızdan razı olsun bizleri hiçbir zaman darda bırakmadı. Hele şu zor günlerde bizlerin her zaman yanında oldu. Belediyenin sosyal yardım marketinden yararlanıyoruz. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bunun yanı sıra bizlere nakdi yardımda gönderdi. Aynı zamanda dezenfekte malzemeleri ve sabunda gönderdi. Vatandaşa yaptığı hizmetleri ve yardımları kimse inkar edemez" diye konuştular.

Kaynak: İHA