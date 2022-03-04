7 bin aileye 4 milyon TL'lik destek

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'kara kış' desteği vatandaşlara nefes aldırdı. Bu güne kadar yardımlar kapsamında gıdadan barınmaya, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için ihtiyaç sahibi vatandaşlara 3 milyon 971 bin TL'lik yardımda bulunuldu.

7 Bin 58 aileye 3 Milyon 971 Bin TL'lik destek

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kara Kış Destek Paketinin açıkladığı Ekim ayından bu yana kadar 2 bin 168 aileye 2 milyon 384 bin 800 TL maddi yardım yapılırken, 3 bin 802 öğrenciye 1 milyon 46 bin 450 TL'lik destek sağlandı. Maddi yardımların yanı sıra 1088 aileye 541 bin TL değerinde 10 bin 825 çuval yakacak desteği verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda Kara Kış Destek Paketi kapsamında 7 bin 58 aileye 3 milyon 971 Bin TL'lik yardımda bulunuldu.

Halk Kart desteğinden 9 bin 750 aile faydalanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan Halk Kart uygulaması da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için devam ediyor. Banka kartı olarak tasarlanan kart ile vatandaşalar gıda ve hijyen ürünleri alışverişi yapabiliyor. Her ay kartlara belli bir miktar yatırılırken aile geçimine destek sağlanıyor. Halk Kart uygulaması ile vatandaşlara 2014 yılından bu güne kadar 9 bin 750 aileye 15 milyon 920 bin TL'lik destek sağlandı. - MUĞLA