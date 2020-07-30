7 bin 999 şahıs sorgulandı, aranan 66 kişi yakalandı Samsun'da yapılan 'Huzur Güven Uygulaması'nda 7 bin 999 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalandı.

Samsun'da yapılan 'Huzur Güven Uygulaması'nda 7 bin 999 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Huzur Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama neticesinde; 7 bin 999 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalandı, 27 şahsa 14 bin 249 TL cezai işlem uygulandı, 310 iş yeri denetlendi, 2 bin 441 araç sorgulandı, 66 araç sahibine 38 bin 72 TL para cezası kesildi, 12 araç trafikten men edildi. 34 metruk bina, 128 umuma açık yer kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda 1 kurusıkı tabanca ile 10 bin 166,88 gram kubar esrar, 35,99 gram sentetik kannabinoid, 28 kök Hint keneviri bitkisi, 63 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Uygulamalara İl Emniyet Müdürlüğünden 865, İl Jandarma Komutanlığından 216 personel katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA