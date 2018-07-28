7 Bin 500 Yoksul Aileye Gıda Paketi Dağıtılıyor

Kilis Belediyesi Gıda Bankası ile Şefkat Timi tarafından fakir 7 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtılıyor.

Kilis Belediyesi tarafından Sosyal Belediyecilik faaliyetleri kapsamında 3 ayda bir 7 bin 500 aileye Gıda Bankası yetkilileri ile Şefkat Timi Gıda Paketi dağıtımı yapılmaya devam ediyor. Her 3 aydı bir gerçekleştirilen gıda kolilerinin, Gıda Bankası özel olarak hazırlattığı kolileri doğrudan hak sahibi vatandaşları evlerine götürerek teslim ediyor. - KİLİS