7 Bin 500 Kişi Sigarayı Bırakmak İçin Polikliniklere Başvurdu

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun'da sigarayı bırakmak için 7 bin 500 kişinin polikliniklere başvurduğunu bildirdi.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Şubat'ın Dünya Sigara Bırakma Günü olduğunu hatırlattı.

Sigaranın dünyanın karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlandığına işaret eden Oruç, "Sigara, doğum öncesi dönemden başlayarak insan yaşamının bütün evrelerinde 50'den fazlası kanser olmak üzere ölüme kadar götüren pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. Ayrıca tütün dumanı, formaldehit, siyanür, amonyak, karbonmonoksit, naftalin, kadmiyum ve aseton gibi 4 bin kimyasal madde içermektedir. Arsenik, benzen, vinil klorür gibi en az 81 tanesi kanserojen olan bu kimyasal karışımlar, tütün dumanında, sigarayı içen kişinin doğrudan içine çektiği dumandan çok daha fazla bulunur. Tüm bu kimyasal ve zehirli maddelere ek olarak sigarada yüksek düzeyde bağımlılığa yol açan nikotin ve sigaranın tadını daha hoş hale getirmek, tüketicilerin sürekli sigara kullanımını sağlamak amacıyla eklenmiş olan birçok katkı maddesi yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Oruç, sigaranın içenleri olduğu kadar çevresindekileri de etkilediğini vurgulayarak, "Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre 700 milyon çocuk, yani dünyadaki çocukların yarısı sigara dumanına maruz kalmaktadır. Her yıl dünyada 600 binin üzerinde kişi sigara dumanına maruz kalmanın sonucu ölmektedir. Başkalarının tükettiği tütünün dumanına maruz kalmaktan kaynaklanan ölümler, trafik kazaları ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerden çok daha fazladır." değerlendirmesinde bulundu.

Sigara bırakma tedavisinde kullanılan bilimselliği kanıtlanmış ilaçların satın alınarak vatandaşlara ücretsiz olarak sunulduğunu anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Bu uygulama kapsamında sigara bırakma polikliniklerine başvuran hastaların takiplerinin ve hekimlerce gerekli görülen hastalara verilecek ilaçların dağıtımlarının sağlıklı şekilde yapabilmesi amacıyla Tütün Bağımlılığı Tedavisi İzlem Sistemi (TUBATİS) geliştirilmiştir. Samsun'da yedi sigara bırakma polikliniğinde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Uygun görülen hastalara reçete edilen ilaçlar müdürlüğümüz tarafından belirlenen ilaç dağıtım merkezlerinden temin edilmektedir. geçen yıl 7 bin 500 kişi polikliniklere başvurmuş, 7 bin 64 kişiye farmakolojik tedavi başlanmış, 379 kişiye de danışmanlık hizmeti verilmiştir."

Kaynak: AA