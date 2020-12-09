7 bin 213 metreküp orman emvali 3 milyon 341 bin 462 TL'ye satıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından E-Satış yöntemiyle 7 bin 213 metreküp orman emvali açık artırma usulüyle satıldı.