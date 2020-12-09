7 bin 213 metreküp orman emvali 3 milyon 341 bin 462 TL'ye satıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

7 bin 213 metreküp orman emvali 3 milyon 341 bin 462 TL'ye satıldı

09.12.2020 21:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:41
7 bin 213 metreküp orman emvali 3 milyon 341 bin 462 TL'ye satıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından E-Satış yöntemiyle 7 bin 213 metreküp orman emvali açık artırma usulüyle satıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından E-Satış yöntemiyle 7 bin 213 metreküp orman emvali açık artırma usulüyle satıldı.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünce E Satış yöntemiyle birinci sınıf normal boy karaçam tomruk bin 288 TL'ye, Uzun Boy Sarıçam Tomruk bin 317 TL'ye satılmış olup toplamda 7 bin 213 metreküp orman emvali ihale sonucunda 3 milyon 341 bin 462 TL'ye satıldı. - KASTAMONU

7 bin 213 metreküp orman emvali 3 milyon 341 bin 462 TL'ye satıldı
7 bin 213 metreküp orman emvali 3 milyon 341 bin 462 TL'ye satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor
Tarım ve Orman Bakanlığından 708 bin lira hibe desteği
Tarım ve Orman Bakanlığından 708 bin lira hibe desteği
Gaziantep'ten en yüksek Kasım ayı ihracatı: 709 Milyon 933 bin dolar
Gaziantep'ten en yüksek Kasım ayı ihracatı: 709 Milyon 933 bin dolar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Öner Erkan Perihan Savaş
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 7 bin 213 metreküp orman emvali 3 milyon 341 bin 462 TL'ye satıldı - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 21:41:42. #1.15#
title