7. Bilim ve Fikir Festivali ertelendi Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile liselere yönelik olarak 16 – 17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Bilim ve Fikir Festivali, Koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Gençleri gözlemlemeye, düşünmeye, araştırmaya ve proje üretmeye yönlendirmeyi amaçlayan 7. Bilim ve Fikir Festivali, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 16 - 17 Nisan tarihlerinde öğrencilerin yaratıcı projeler geliştirmelerini ve bilimsel çalışma yapmalarını teşvik etmek; çok yönlü düşünebilme ve girişimcilik özelliklerine katkı sağlamak amacıyla liselere yönelik gerçekleştirmeyi planladığı festival ertelendi.

Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen ve Teknoloji Bilimleri olmak üzere üç kategoride alınan başvuruların ön değerlendirme süreçleri ve festival programı, ilerleyen tarihlerde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile kararlaştırılarak proje başvurusu yapan okullarla paylaşılacak.

Kaynak: Bültenler