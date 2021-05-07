7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde yakalandı
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7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde yakalandı

7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimler sırasında 7 ayrı suçtan aranan Y.Ö. yakalandı.

DİYARBAKIR'da sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimler sırasında 7 ayrı suçtan aranan Y.Ö. yakalandı.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dün gece 5 Nisan Mahallesi'nde denetim yapıldı. Denetimler sırasında polisleri görüp kaçan kişi kovalamacayla yakalandı. Kimlik tespitinde şüphelinin uyuşturucu ticareti yapma, tehdit ve silahla yaralama gibi 7 ayrı suçtan aranan Y.Ö. olduğu tespit edildi. Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde yakalandı
7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde yakalandı
7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde yakalandı
7 ayrı suçtan aranan şüpheli, koronavirüs denetiminde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

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