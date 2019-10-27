27.10.2019 16:32

7 ayrı suçtan aranan şüpheli 8'inci olayda yakayı ele verdi

Elazığ'da bir kişiyi sokakta tabanca ile vurup kaçtıktan sonra yakalanan şüphelinin 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kişiyi sokak üzerinde vurup kaçan şüpheli ve onunla hareket eden şahıs polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelinin ayrıca 7 farklı suçtan arandığı ortaya çıktı .

Olay, 2 gün önce akşam saatlerinde merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Narlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen S.A. bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan merminin hedefi olan S.A. yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonrasında yaralama olayının firari şüphelisinin 7 ayrı suçtan aranan S.B. ve onunla birlikte hareket eden Ö.Ö. olduğu tespit edildi. Yerleri belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonda olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA