7 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 7 ayrı suçtan 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) yaptıkları çalışma ile hakkında 7 ayrı suçtan 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ö.K. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ö.K çıkarıldığı mahkemeye tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı