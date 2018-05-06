7 Ayrı Suçtan Aranan Suç Makinesi Kıskıvrak Yakalandı

7 Ayrı Suçtan Aranan Suç Makinesi Kıskıvrak Yakalandı

Zonguldak'ta "Rüşvet ve görevi kötüye kullanma" operasyonunda 7 ayrı suçtan aranan suç makinesi saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

7 Ayrı Suçtan Aranan Suç Makinesi Kıskıvrak Yakalandı

Kocaeli'de "Rüşvet ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından aranan Önder C. Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Önder C.'nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

RÜŞVET VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA OPERASYONU

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce "rüşvet ve görevi kötüye kullanmak" operasyonu kapsamında aranan firari Önder C.'nin Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde olduğunun öğrenilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda saklandığı evde gözaltına alındı.

7 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Önder C.'nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ile sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Önder C.'nin 7 ayrı suçtan da arandığı ve Kocaeli'de organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edildi.

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