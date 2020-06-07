7 ayrı operasyonda 12 kişi hakkında işlem yapıldı
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7 ayrı operasyonda 12 kişi hakkında işlem yapıldı

Milas KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, Milas'taki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

7 ayrı operasyonda 12 kişi hakkında işlem yapıldı
07.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:54

Milas KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, Milas'taki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde Milas'ta 7 ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişi hakkında işlem yaptı.

Milas'ta bir ikamette uyuşturucu kullanıldığına yönelik alınan bilgiye istinaden yapılan baskında bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. B.T., Y.T., A.T., Z.Ç.T. ve B.O. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

İstanbul ilinden uyuşturucu ve kaçak içki getirileceğine yönelik alınan bilginin ardından bir kişi yakalanmış, bir miktar metamfetamin ve kaçak içki ele geçirildi. H.K. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve kaçakçılık suçlarından adli işlem yapıldı.

Narkotik ekiplerince farklı tarihlerde yapılan yol uygulamalarında bir miktar esrar, skunk, sentetik ecza, kokain, bonzai ele geçirildi. M.E., E.G, M.C.,C.T. A.A. ve M.S. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca KOM ekiplerince yapılan kargo denetimlerinde 80 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili M.S. isimli şahıs hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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