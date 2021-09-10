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7 aylıkken ambulansta doğdu, kalbi durdu, ekiplerin müdahalesiyle hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
7 aylıkken ambulansta doğdu, kalbi durdu, ekiplerin müdahalesiyle hayata tutundu

Burdur'un Çavdır ilçesinde gece rahatsızlanan hamile kadın hastaneye sevk edilirken yolda doğum yaptı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde gece rahatsızlanan hamile kadın hastaneye sevk edilirken yolda doğum yaptı. Doğum sonrası kalbi duran bebek, yine doğumu yaptıran sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu.

22 yaşındaki Seher Al Hüseyin, dün gece saat 00.55'te rahatsızlanınca 112 Acil Servisten yardım istedi. Eve ulaşan ekipler, 7 aylık hamile kadını Burdur Devlet Hastanesine götürmek üzere yola çıktı. Annenin sancılarının artması üzerine ambulansta yapılan muayenede doğumun başladığı ancak bebeğin ters geldiği tespit edildi. Sağlık ekibinin başarılı müdahalesi ile normal doğumla erkek bebek dünyaya geldi. Doğumu gerçekleştiren Acil Tıp Teknisyenleri Emine Tarakçı ve Mahmut Alkış bebeğin kalbi ve solunumu durmuş şekilde dünyaya geldiğini fark edip bebeğin kalbini tekrar çalıştırmayı başardı. Burdur Devlet Hastanesi'ne teslim edilen anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevlerini sürdüren Acil Tıp Teknisyenleri Emine Tarakçı ve Mahmut Alkış'a yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi verdi.

(Ali Kapan/İHA)

7 aylıkken ambulansta doğdu, kalbi durdu, ekiplerin müdahalesiyle hayata tutundu

7 aylıkken ambulansta doğdu, kalbi durdu, ekiplerin müdahalesiyle hayata tutundu

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