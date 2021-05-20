7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı
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7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | 3. Sayfa

7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı Erzincan'da psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Afganistan uyruklu 7 aylık hamile ve 4 çocuk annesi kadın, karnındaki çocuğu düşürmek için evinin çatısından aşağı atladı.

7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı

ERZİNCAN - Erzincan'da psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Afganistan uyruklu 7 aylık hamile ve 4 çocuk annesi kadın, karnındaki çocuğu düşürmek için evinin çatısından aşağı atladı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Erzincan merkez Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de Afganistan'da fare zehri içip yaşamına son vermek istediği öğrenilen F.G. bugün de karnındaki çocuğu düşürmek için yaklaşık 3 metre yükseklikteki müstakil evin çatısına çıkarak kendini aşağı bıraktı. Kadının sert bir şekilde yere düşmesini ayağına takılan çamaşır ipi engelledi. Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ve 112 ekipleri F.G.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, yaralıyı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı
7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı
7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı
7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı
7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı
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