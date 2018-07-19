7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 7 aylık hamile olan 23 yaşındaki Aysel Kurt hayatını kaybetti.

Gaziantep'te 4 yıllık evli bir çocuk annesi 7 aylık hamile olan 23 yaşındaki Aysel Kurt, gece saatlerinde rahatsızlanıp Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aysel Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 7 aylık hamile kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.