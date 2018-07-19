7 Aylık Hamile Kadın Hayatını Kaybetti

7 Aylık Hamile Kadın Hayatını Kaybetti

Gaziantep’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

7 Aylık Hamile Kadın Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

Gaziantep'te 4 yıllık evli bir çocuk annesi 7 aylık hamile Aysel Kurt (23), gece saatlerinde rahatsızlanıp Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aysel Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 7 aylık hamile kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna Kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP

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