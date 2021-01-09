7 aydır kayıp olan Kazak kız, ormanda asılı bulundu, annesi gözyaşlarına boğuldu
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7 aydır kayıp olan Kazak kız, ormanda asılı bulundu, annesi gözyaşlarına boğuldu

09.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:19
7 aydır kayıp olan Kazak kız, ormanda asılı bulundu, annesi gözyaşlarına boğuldu

7 aydır kayıp olan Kazak kız, ormanda asılı bulundu, annesi gözyaşlarına boğuldu ANTALYA'da 7 aydır kayıp olan Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva'nın (22) cesedi, ormanlık alanda ağaçta asılı bulundu.

7 aydır kayıp olan Kazak kız, ormanda asılı bulundu, annesi gözyaşlarına boğuldu

 ANTALYA'da 7 aydır kayıp olan Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva'nın (22) cesedi, ormanlık alanda ağaçta asılı bulundu. Genç kızın intihar ettiği üzerinde durulurken teşhis için morga gelen annesi Saltanat Orynbayeva, "İnşallah kızım değildir" diye dua ederek içeriye girdi. Kızının cesedini teşhis eden Orynbayeva, çıkışta gözyaşlarına boğuldu.

Olay, 8 Mayıs tarihinde Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Saltanat Orynbayeva ve kardeşleriyle birlikte yaşayan Arailym Orynbayeva, 8 Mayıs günü annesiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, evden çıktıktan sonra cep telefonunu kapattı. Son olarak Sarısu bölgesindeki ormanlık alana doğru giderken görülen Orynbayeva'dan bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aramayı bırakmadı. AKUT ve beraberinde AFAD ile ormanda uzun süre arama yapan ekipler bir sonuç alamadı.

Genç kızın son olarak gittiği yerleri cep telefonu sinyallerinden belirleyen polis, bu sabah saatlerinde yine Sarısu bölgesi Anltınyaka Yolu üzerindeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı. AFAD ekiplerinin dahil olduğu arama çalışmalarına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Ormanlık alanda arama yapan polis, Arailym Orynbayeva'nın cansız bedenini bir ağaçta asılı buldu. Genç kızın intihar ettiği üzerinde durulurken, cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet bürosu ekipleri, annesi Saltanat Orynbayeva'yı teşhis için morga çağırdı. Kısa sürede Adli Tıp Kurumu morgunun önüne gelen Orynbayeva, içeriye girmeden önce "İnşallah kızım değildir" diye dua etti. Kızının cesedini teşhis eden Kazak anne, gözyaşları içerisinde dışarıya çıktı. Saltanat Orynbayeva'yı yanındaki arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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