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7 ayda 11.3 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi ocak-temmuz kapsayan süreçte iller ihracat değerleri verilerini paylaştı.

7 ayda 11.3 milyon dolarlık ihracat
10.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:13

Türkiye İhracatçılar Meclisi ocak-temmuz kapsayan süreçte iller ihracat değerleri verilerini paylaştı. 2020 yılının ocak-temmuz ayları arasında Erzincan'da 11.3 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Erzincan'da bu yılın 7 aylık sürecinde en yüksek ihracat değerine 2.2 milyon dolarla nisan ayında ulaşıldı.

Erzincan 7 aylık süreç

TİM verilerine göre ilden ocak ayında 2.1 milyon dolar, şubatta 1.9 milyon dolar, martta 2.1 milyon dolar, nisanda 2.2 milyon dolar, mayısta 937 Bin dolar, haziranda 1.2 milyon dolar, temmuz ayında ise 740 Bin dolar tutarında ihracat kaydedildi.

Temmuz ayı bölgesel veriler

TİM verileri üzerinden, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 3 milyon 943 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 13 milyon 603 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 49 milyon 373 bin, ülkeden ise 13 miyar 828 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

7 aylık dönemde bölgesel veriler

TİM verileri üzerinden kaydedilen analize göre; ocak - temmuz 2020 döneminde Erzincan'dan 11 milyon 300 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 27 milyon 300 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 88 milyon 644 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 363 milyon 326 bin, ülkeden ise 82 miyar 779 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

Bölge illeri ihracat değeri dağılımı

Bu yılın 7 ayında Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en yüksek tutarda ihracat değerine erişen il 155.4 milyon dolarla Malatya oldu. Dönemde Elazığ'dan 82.0 milyon, Iğdır'dan 42.2 milyon, Van'dan 21.2 milyon, Ağrı'dan 16.2 milyon, Erzurum'dan 15.9 milyon, Erzincan'dan 11.3 milyon, Hakkari'den 10.4 milyon, Bitlis'ten 2.3 milyon, Ardahan'dan 2.0 milyon, Muş'tan 1.9 milyon, Bingöl'den 1.1 milyon, Kars'tan 721.0 bin, Tunceli'den 91.4 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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