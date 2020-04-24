7 Asırlık tarihi Kozan kalesinden top sesleri yükseldi
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Adana, Kozan, Haber

7 Asırlık tarihi Kozan kalesinden top sesleri yükseldi

7 Asırlık tarihi Kozan kalesinden top sesleri yükseldi Adana'nın Kozan ilçesinde 700 yıl önce Asurlulardan kaldığı tahmin edilen Tarihi Kozan kalesinden Müslümanların Ramazan ayının ilk günü oruçlarını açmaları için her yıl patlatılan Ramazan topunda gelenek bozulmadı.

24.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 21:36
7 Asırlık tarihi Kozan kalesinden top sesleri yükseldi

7 Asırlık tarihi Kozan kalesinden top sesleri yükseldi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 700 yıl önce Asurlulardan kaldığı tahmin edilen Tarihi Kozan kalesinden Müslümanların Ramazan ayının ilk günü oruçlarını açmaları için her yıl patlatılan Ramazan topunda gelenek bozulmadı. Tarihi kaleden top sesleri yükselirken dronla da görüntülendi.

Camilerden oruç tutan vatandaşların oruçlarını vaktinde açması için okunan ezan sesi ile birlikte Kozan'ın bir çok bölgesinden duyulan top sesi tarihi Kozan kalesinden yükseldi.

Bu yıl Koronavirüs nedeni ile Ramazan ayında iftarlarını evlerinden açacak olan vatandaşlara iftar vaktinin müjdesini camilerdeki ezan sesi ile birlikte 7 Asırlık Kozan Kalesi eteklerinden ateşlenen top sesi ile haber verildi.

Müslümanların oruçlarını açmaları için 16 yıldır 7 Asırlık tarihi Kozan Kalesinden ezan sesinin ardından top sesi ile iftar vaktinin müjdesini veren Enver Sarı, " 16 yılı aşkındır belgeli bir şekilde her Ramazan Kozan kalesine gelerek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların açılacağı vakit ilçemizde top sesi ile tüm halkımıza iftarlarını kazasız bir şekilde açması için haber veriyoruz. Kaleden atmamızın sebebi Kozan'ın bir çok yerinden köylerinden bile duyuluyor. Bu tarihi kaleden atışlarımızı yapıyoruz. Yağmur çamur demiyoruz. Bugüne kadar vatandaşımızın oruç açması için elimizden geleni yapıyoruz. Çok şükür bugüne kadar orucun kaza olmasına sebep olmadık. Tüm İslam alemine ve Müslümanlara hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum" dedi.

Kozan Kalesi 10 yıl önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından restorasyonu sağlanarak ilçeye ve turizme kazandırılarak binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği kale haline gelmişti. Bu yıl Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan kalenin tarihi eteklerinden top sesleri ile ilçede ki vatandaşlara iftar vakti haber veriliyor.

7 Asırlık tarihi Kozan kalesinden top sesleri yükseldi

Kaynak: İHA

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