7 asırlık Gök Medresede sona gelindi
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7 asırlık Gök Medresede sona gelindi

7 asırlık Gök Medresede sona gelindi Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli eserlerinden biri olan ve ismini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, 749 yıllık Gök Medrese'de süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli eserlerinden biri olan ve ismini...

7 asırlık Gök Medresede sona gelindi
12.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:22

7 asırlık Gök Medresede sona gelindi

Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli eserlerinden biri olan ve ismini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, 749 yıllık Gök Medrese'de süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi

SİVAS - Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli eserlerinden biri olan ve ismini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, 749 yıllık Gök Medrese'de süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Selçuklu sultanlarından 3. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 1271 yılında Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa edilen Gök Medrese'nin restorasyonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Tarihi yapıyı gezerek Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan bilgi alan Vali Salih Ayhan, tarihi medresede incelemelerde bulunarak eserin kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Vali Ayhan, Gök Medrese'nin Sivas'ın incisi olduğunu belirterek, restorasyonun büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Şehrin tacı Gök Medrese

Gök Medrese'de ufak detayların yapıldığını kaydeden Vali Ayhan, "Çinilerin ufak bir işi kaldı. Vakıf müzesi yapılması için ihale yapılmıştı. Bunda da nihai konuya geldik. Müze ile birlikte tarihi eserimiz daha da anlamlı hale geldi. Sivas'ımızın müzeler şehri olması noktasında burası adeta lokomotif olacak. Bölgesiyle, konumuyla, binanın yapısıyla ve tüm detaylarıyla bizim için rehber olacak. Sivas, kültür ve sanat şehri. Bu şehrin tacı da Gök Medrese'dir. Burayı gözümüz gibi muhafaza edeceğiz. Gün yüzüne çıkartacağız ve insanlara anlatacağız. Sosyal donatıları da bina ayrı bir mana verdi. Burada emek veren herkse teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Ayhan, Gök Medrese'nin yanı başında yapımına başlanılan Kale Projesi'nin de tamamlanmasıyla birlikte bölgenin açık hava müzesi haline geleceğini söyledi.

Sivas'ta, birçok müzeyi gün yüzüne çıkartacaklarını belirten Vali Ayhan, "Sanayi mektebi müzemiz, kent müzemiz, ozanlar ve müzik kültürü müzemiz, gastronomi müzemiz, eğitim müzemiz ve hamam müzemiz gibi birçok müzemizi yakında hayata geçireceğiz ve Sivas müzeler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek." dedi.

İncelemede, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü Cemal Karaca, İl Kültür Müdürü Teoman Karaca ile Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü teknik personeli de yer aldı.

7 asırlık Gök Medresede sona gelindi

Kaynak: İHA

Manşet

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