7 Asırlık Caminin Restorasyonunda Sona Gelindi

06.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:21

7 asırlık tarihe sahip camide yürütülen restorasyon çalışmalarında fiziki süreç de sona gelinirken yapının eski ihtişamı da ortaya çıktı.

Bir yandan şehrin geleceğine yönelik yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da şehrin geçmişine yönelik tarihi yapıları koruma yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Demirci ilçesi Küpeler Camii'de restorasyon çalışması gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıyı tüm güzellikleriyle gelecek nesillere taşıyor. Yapıda özenle bir restorasyon çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Yaklaşık 600 bin TL bedelle Küpeler Camii'nde gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmalarında fiziki sürecin sonuna gelindi. Süsleme özellikleri açısından bakıldığında, 19. yüzyıl dönemine özgün kalem işi ve hat sanatı ağırlıklı nitelik taşıyan Küpeler Camii'nde Osmanlı dönemsel özelliklerini taşıyan süslemeler yapılan raspa çalışmaları ile ortaya çıkarıldı. Bunun yanı sıra ahşap çatının yenilenmesi ve camii içi diğer ahşap imalatların onarılması gerçekleştirildi" dedi.

"Gelecek kuşaklara aktarılacak"

Tarihi gün yüzüne çıkararak, gelecek kuşaklara aktarılması noktasında Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekleyen Topkaya, "Yıllara meydan okuyarak günümüze kadar gelen ancak kötü bir görünümde olan tarihi yapıda aslıda uygun bir şekilde restorasyon çalışması gerçekleştirdik. Yapılan çalışmayla Demirci'nin 7 asırlık bu değerini gelecek kuşaklara taşıdık" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler