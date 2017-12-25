7 Aralık Üniversitesi "Suriye'nin Geleceği Çalıştayı"Na Katıldı

7 Aralık Üniversitesi "Suriye'nin Geleceği Çalıştayı"Na Katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hollanda’nın Amsterdam kentinde düzenlediği “Suriye’nin Geleceği” konulu çalıştayına katıldı.

7 Aralık Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hollanda'nın Amsterdam kentinde düzenlediği "Suriye'nin Geleceği" konulu çalıştayına katıldı.

Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu Spark'ın, Hollanda'nın Amsterdam kentinde düzenlediği"Suriye'nin Geleceği" konulu çalıştaya, 7 Aralık Üniversitesi Temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar katıldı.

Çalıştayda, Suriyeli üniversite öğrencilerinin desteklenmesi, liderlik rolleri ve Suriye'de üniversite imkanı konuları tartışıldı. - KİLİS

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