7 Aralık Üniversitesi "Suriye'nin Geleceği Çalıştayı"Na Katıldı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hollanda’nın Amsterdam kentinde düzenlediği “Suriye’nin Geleceği” konulu çalıştayına katıldı.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hollanda'nın Amsterdam kentinde düzenlediği "Suriye'nin Geleceği" konulu çalıştayına katıldı.
Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu Spark'ın, Hollanda'nın Amsterdam kentinde düzenlediği"Suriye'nin Geleceği" konulu çalıştaya, 7 Aralık Üniversitesi Temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar katıldı.
Çalıştayda, Suriyeli üniversite öğrencilerinin desteklenmesi, liderlik rolleri ve Suriye'de üniversite imkanı konuları tartışıldı. - KİLİS