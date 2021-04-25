7 Aralık Üniversitesi Senatosu'nden Biden'e soykırım tepkisi
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7 Aralık Üniversitesi Senatosu'nden Biden'e soykırım tepkisi

7 Aralık Üniversitesi Senatosu'nden Biden'e soykırım tepkisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu, sözde Ermeni soykırımını reddettiklerini açıkladı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu, sözde Ermeni soykırımını reddettiklerini açıkladı.

7 Aralık Üniversitesi Senatosu'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden Ermeni diasporasının iftira nitelikli iddialarına destek veren "soykırım" değerlendirmesinin hiçbir tarihi, hukuki ve bilimsel dayanağı bulunmadığını belirtti.

Açıklama şöyle sürdü, "Biden yönetiminin Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türkleri göz ardı eden ifadelerinin ABD'nin iç siyasi hesaplarının sonucu olarak ortaya çıktığı açıktır. ABD'nin lobilerin taleplerine diz çökerek yaptığı, Türkleri ve Türk tarihini karalamaya yönelik asılsız suçlamasını kati surette reddediyor ve gerçekleri öğrenmek isteyenleri arşivleri okumaya davet ediyoruz. Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişini çarpıtarak husumet çıkarmaya çalışan bu zihniyeti kınıyoruz" ifadesine ver verildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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