7 Aralık Üniversitesi'nde e-konferans
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7 Aralık Üniversitesi'nde e-konferans

7 Aralık Üniversitesi'nde e-konferans
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde, "Radikalizm ve Aşırılık Kavşağında Dini Hareketler, Cihadi Selefilik Örneği" başlıklı e-konferans gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde, "Radikalizm ve Aşırılık Kavşağında Dini Hareketler, Cihadi Selefilik Örneği" başlıklı e-konferans gerçekleştirildi.

"Radikalizm ve Aşırılık Kavşağında Dini Hareketler Cihadi Selefilik Örneği" başlıklı e-konferans Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar'ın yönlendiriciliği ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Yıldırım'ın katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yıldırım, e-konferansta Ortadoğu ile din arasındaki ilişkilere dikkat çekerek konuya giriş yaptı. Yıldırım, "cihad" ve "selefilik" kavramları ile bunların tanımlanması özelinde araştırmacıların yaşadığı zorluklardan bahsetti. Yıldırım, özellikle ihtiva ettiği esas anlamlardan belli taraflarca oldukça uzaklaştırılan "cihad" kavramını tanımlamanın zorluğunu dile getirerek, "selef" ve "cihad" kavramlarının anlam, kapsam ve mahiyeti itibarıyla çok yanlış yerlere taşınabileceğini ve spekülasyonların odağında bulunduklarını ifade etti.

Yıldırım, Kökleri İbn Teymiyye'nin şekillendirdiği Selefiyye, Vehhabilik ve Hariciliğe dayanan harekete mensup kişilerin, kendileri gibi düşünmeyen ve yaşamayan diğer Müslümanlara karşı son derece ötekileştirici, ayrıştırıcı ve sert bir tutum sergilediklerini, onları tekfir ettiklerini hatta şiddet eylemlerine ve öldürmeye bile başvurduklarını belirtti. Yıldırım, yumuşak, muhatabına tolerans tanıyan ve bütünleştirici bir din anlayışından son derece uzak olan bu akımın, "bedevilik" hayat anlayışı ile paralel çizgilerde olduğunu vurguladı.

Soru-cevap kısmından sonra e-konferans sona erdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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