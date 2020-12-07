7 Aralık MasterChef yemekleri! MasterChef lezzetleri! MasterChef çöp şiş nasıl yapılır? MasterChef çöp şiş tarifi!

Türkiye'nin sevilen, lezzetli yiyecekleri arasında yer alan 7 Aralık MasterChef yemekleri! MasterChef lezzetleri! MasterChef çöp şiş nasıl yapılır? MasterChef çöp şiş tarifi!

MASTERCHEF ÇÖĞ ŞİŞ TARİFİ!

200 gram bonfile

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

Yapılışı;

Bonfileleri küçük kuşbaşı olacak şekilde doğrayın.

Bir kapta zeytinyağı ve tüm baharatları karıştırıp, kuşbaşı doğradığınız etler ile iyice harmanlayın.

Etleri şişlere aralık kalmayacak şekilde, yarısına kadar şişleyin.

Döküm veya ızgara tavanızı iyice ısıtın.

Şişleri tavaya koyun ve her tarafı eşit olacak şekilde pişirip sevdiklerinizle paylaşın.