"7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü Kutlu Olsun" - Haberler
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"7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü Kutlu Olsun"

Habermetre - Haberler | Toplum

Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutladı.

İSTANBUL (Habermetre) - Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutladı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Gökyüzüne gönül verenlerin?

İstikbali göklerde arayanların?

Sivil havacılık sektörümüzün gelişmesi için durmadan çalışanların 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü kutlu olsun. " ifadelerini kullandı.

Gökyüzüne gönül verenlerin??

İstikbali göklerde arayanların??

Sivil havacılık sektörümüzün gelişmesi için durmadan çalışanların 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü kutlu olsun????#dünyasivilhavacılıkgünü pic. twitter. com/CUQMguNpZB

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 7, 2021 Bizi Takip Edin

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