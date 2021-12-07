"7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü Kutlu Olsun"
Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutladı.
İSTANBUL (Habermetre) - Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutladı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Gökyüzüne gönül verenlerin?
İstikbali göklerde arayanların?
Sivil havacılık sektörümüzün gelişmesi için durmadan çalışanların 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü kutlu olsun. " ifadelerini kullandı.
Gökyüzüne gönül verenlerin??
İstikbali göklerde arayanların??
Sivil havacılık sektörümüzün gelişmesi için durmadan çalışanların 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü kutlu olsun????#dünyasivilhavacılıkgünü pic. twitter. com/CUQMguNpZB
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 7, 2021 Bizi Takip Edin
Habermetre - Son Dakika Haberleri