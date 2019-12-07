7 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi
'Süpürge' diye tanınan curlingle hayatı değiştiMilli sporcu Semiha Konuksever, 8 yıl önce Erzurum'da curlingle tanıştı"Curlingde ilkleri yaşayacağım aklıma gelmezdi""Uluslararası şampiyonalarda bizi küçümseyenler cevabını alıyor""İlk telefonumu lisede millilik bursumla...
'Süpürge' diye tanınan curlingle hayatı değişti
Milli sporcu Semiha Konuksever, 8 yıl önce Erzurum'da curlingle tanıştı"Curlingde ilkleri yaşayacağım aklıma gelmezdi""Uluslararası şampiyonalarda bizi küçümseyenler cevabını alıyor""İlk telefonumu lisede millilik bursumla aldım""Hedefimiz olimpiyatlara dahil olmak""Curlingi, taşları süpürdüğümüz spor deyince tanıyorlar"
SÜPER LİG15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor17.30 MKE Ankaragücü - Göztepe20.00 Galatasaray - Aytemiz AlanyasporBEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.
TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPORSarı-kırmızılı kulüpte, 30 Kasım'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen seçimli olağanüstü kongre gerçekleştirilecek.
TFF 1'İNCİ LİG14.00 Hatayspor - Boluspor16.30 Fatih Karagümrük - Ekol Hastanesi Balıkesirspor19.00 Akhisarspor - İstanbulspor
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Gaziantep Basketbol - Sigortam.Net İTÜ BB 15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Teksüt Bandırma BK 17.30 Darüşşafaka Tekfen - Beşiktaş Sompo Sigorta 20.00 Tofaş - Pınar KarşıyakaHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol 14.00 Samsun Canik Belediye - İzmit Belediyespor
VOLEYBOLFIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçları12.00 VakıfBank - Imoco Volley15.00 Eczacıbaşı VitrA - Igor GorgonzolaAXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley13.00 Karayolları - Atlasglobal Yeşilyurt14.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları15.00 PTT - Aydın Büyükşehir Belediyespor16.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer BelediyesporAXA Sigorta Efeler Ligi19.00 Ziraat Bankası - Spor Toto
AVRUPA LİGLERİ15.00 Real Madrid - Espanyol (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)15.30 Everton - Chelsea (Cenk Tosun)17.30 Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)17.30 M'gladbach - Bayern Münih (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)17.30 Freiburg - Wolfsburg (Yunus Mallı)17.30 Slovan Bratislava - DAC (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)18.00 Granada - Deportivo Alavés (İsmail Köybaşı)19.00 Wolfsberger - LASK (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)19.30 Montpellier - Paris SG (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)20.30 Bayer Leverkusen - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)21.45 Venlo - Emmen (Ferhat Görgülü)22.30 Sint-Truiden - Club Brugge (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)22.45 Lazio - Juventus (Merih Demiral)
23.30 Desportivo Aves - Sporting Braga (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)