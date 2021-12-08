7 Aralık 2021 Haberleri
7 Aralık 2021 Manşet Haberleri.
- Kılıçdaroğlu'nun Meclis konuşması sırasında 10 defa 'Aday mısın?' diye soran AK Partili vekil ortaya çıktı
- Şampiyonlar Ligi'nde PSG bozgunu! İngiliz deviyle el ele turladılar
- İki kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen şahsa mahalleliden linç girişimi
- Antalya'da kar yağışı başladı, şimdiden 15 santimetreye kadar ulaştı
- Muğla'da otobüs şoförü, kıyafeti kirli diye bir işçiyi araçtan indirmek istedi
- ASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarını yalanladı
- Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iç çamaşırsız kombiniyle olay oldu
- 'Nehir kenarında at kesiliyor' ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Yakalanmasalar halka yedireceklerdi
- Lazio maçı öncesi deprem! Cicaldau'nun koronavirüs testi yine pozitif çıktı
- Meteoroloji, sosyal medyadan uyardı! 9 ilimizde kuvvetli kar yağışı görülecek
- Galatasaray cephesinden tarihi mağlubiyet sonrası Fenerbahçe'ye tepki: Biz böyle yapmazdık
- AK Partili Belediye Başkanı Hamza Şayir'den meclis toplantısında çok konuşulacak sözler: Ne çok gay varmış
- 7-0 sonrası Fenerbahçeli yöneticiden soyunma odasında olay sözler! Galatasaraylılar çıldırdı
- Gözler bugün bir ilkle toplanacak olan Kabine'de! Ana gündem maddesi ekonomi olacak
- BBC'nin 2021'in en etkili 100 kadını listesinde Sevda Altunoluk ve Elif Şafak yer aldı
- Antalya'da öğrencinin kafasının satırla kesildiği olayın ardından rektörden duygu dolu paylaşım
- 'Kadına şiddete son' mesajı verilen tarihi maçta Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 7-0 yendi
- Putin-Biden görüşmesi sona erdi! Gergin geçmesi beklenen görüşmede liderlerden sıcak mesajlar
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark! Shameeka'nın gol sevinci maça damga vurdu
- Elektrik faturalarında yeni dönem! Kademeli tarife uygulaması vatandaşların cebini rahatlatacak
- Borcunu istediği için öldürdüğü kişinin ailesine duruşmada başsağlığı diledi
- Kadın futbolundaki tarihi derbiye verdiği karar damga vurdu! Maçın hakemine tepki yağıyor
- Bakkaldan istediği telefonla konuşuyormuş gibi yapıp bir daha dükkana dönmedi
- Son Dakika: Türkiye'de 7 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 22 bin 687 yeni vaka tespit edildi
- Yok böyle bir acı! Tırın altına giren çocuğunu ezerek öldürdü
- Galatasaray'dan Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama: Hastaneye sevk edildi
- Kıbrıs Zafere Doğru ve Dünya Hali dizileri ekranlara veda edecek
- Fransa'da Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bir zanlı gözaltına alındı
- Ümit Özat'tan olay paylaşım! Yine Fenerbahçe yönetimini hedef aldı
- Tekirdağ'da karga istilası! Korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı
- Mehmet Dinçerler'le yaşadığı dolu dizgin aşkla konuşulan Hadise'den bomba Kaan Yıldırım hamlesi
- Antalya'da öğrencinin kafasının satırla kesildiği olayda kan donduran detay: Katil zanlısını odaya kilitlemişler
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Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
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