7 Aralık 2019 Haberleri
7 Aralık 2019 Manşet Haberleri.
08.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:18
- İran'daki grip salgınında 81 kişi öldü
- Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı
- Fatih Terim: Bugünkü 3 puan, 3 puandan fazlasıydı
- Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-1 yendi
- Dilmen'den çarpıcı G.Saray yorumu: Kimse kusura bakmasın
- Belediye işçisine 'tuvalet cezası' veren Veysel İpekçi'nin meclis üyeliğine son verildi
- Adem Büyük Alanyaspor maçında sakatlandı
- Muslera'nın performansı Alanyaspor maçına damga vurdu
- Alanyaspor'un belalısı Galatasaray!
- Galatasaray hasretini sona erdirdi
- Nihayet Falcao! Taraftardan büyük destek
- Son dakika: Libya'dan Türkiye ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Asla geri adım atmayacağız
- Halk TV'nin iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldığı iddia ediliyor
- Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü
- Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan kuraklığa karşı sarnıç sistemini tavsiyesi etti
- Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü
- Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı!
- MHP'li iş insanı Ömer Faruk Başaran, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
- Liverpool'dan Premier Lig'de üst üste 7. galibiyet
- Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş
- Bayern Münih Mönchengladbach'a da kaybetti
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki
- Serdar Gürler coştu, Göztepe seriye bağladı
- İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti
- G.Saray Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve ligde nefes aldı
- Art arda depremler! Akdeniz beşik gibi sallanıyor
- Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı
- Mourinho'nun başlattığı akım sürüyor! Sevincini top toplayıcı çocukla paylaştı
- Firar eden Ceren'in katilinin koğuş arkadaşı Ordu'da yakalandı
- Üniversite tarafından yasaklanan ponpon kız Tommia Dean, 145 bin dolar tazminat kazandı
- Everton'a hoca değişikliği yaradı! Chelsea'yi dağıttılar
- Maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu yaptığı Doğa Koleji hakkında soruşturma başlatıldı
- Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti
- Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu
- Demir Grup Sivasspor BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti
- Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış
- Şarkıcı Sıla, sevgilisi Hazer Amani'nin aşçılığına laf ettirmedi
- Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı
- Hindistan'da avukatlar, tecavüz ve katil zanlısını linç etmek istedi