7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul yönü trafiğe kapanırken, ulaşım yan yollardan sağlandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 karayolu Körfez ilçesi Hacı Akif Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, aynı yöne giden başka bir otomobile çarptı. Arkadan gelen 5 araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapanırken, ulaşım yan yollardan sağlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU