Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1) - Haberler
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Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM yolunda 7 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM yolunda 7 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü, ulaşıma kapandı. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken, trafik ekipleri de yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.


Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)

Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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