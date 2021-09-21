Son dakika haberi! TEM'de zincirleme kaza; 3 kişi yaralandı, yol kapandı (1)
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM yolunda 7 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM yolunda 7 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü, ulaşıma kapandı. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken, trafik ekipleri de yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.