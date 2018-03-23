Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye önümüzdeki günlerde göreceksiniz elektrikli otomobillerin kullanacakları batarya teknolojileriyle ilgili çok önemli yatırımların imzasını atacak, önemli yatırımlara başlayacak." dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde Özyeğin Üniversitesi'nde düzenlediği 7. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Ödül töreninde konuşan Zeybekci, zaman geçtikçe teknolojinin geliştiğini kaydederek, artık dünyanın bilgi ve teknolojilere sahip olanlar ile bilgi ve teknolojiyi tüketenler olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

Türkiye'nin 15 yılda yaşadığı teknolojik değişimden bahseden Zeybekci, Ar-Ge'nin milli gelirden yüzde 1 pay aldığını, bu konuda çok büyük mesafeler katettiklerini anlattı.

Zeybekci, 15 yılda Türkiye'nin ortalama eğitim süresini 4,5 yıldan 8 yılın üzerine çıkardıklarını kaydederek, bunun hakikaten büyük başarı olduğunu, ancak hedefledikleri ülkelerin 12 yıl düzeyinde bulunduğunu, bu yüzden gitmeleri gereken yer için daha çok uzun mesafeleri bulunduğunu bildirdi.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini aktaran Zeybekci, bundan 5 yıl önce bildikleri bütün doğruların artık eskisi kadar sağlam doğru olmadığını anlattı.

Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beş yıl sonra otomotiv yan sanayisinde belki mazot pompası, diferansiyel, şanzıman, vites kutusu, amortisör üretenler artık bunu üretmeyecek. Çünkü yaklaşık olarak 5 yıl sonra araçların yüzde 25'i, yüzde 30'u belki de yüzde 40'ı elektrikli hale gelecek. Elektrikli araçların teknolojileri bildiklerimizden çok daha farklı. İşte bunun için Türkiye önümüzdeki günlerde göreceksiniz elektrikli otomobillerin kullanacakları batarya teknolojileriyle ilgili çok önemli yatırımların imzasını atacak, önemli yatırımlara başlayacak."

"Sadece üretim yapmak kabiliyet değil"

Bakan Zeybekci, katma değeri artırmak zorunda olduklarının altını çizerek, sadece üretim yapmanın bir kabiliyet olmadığını, dünyanın en geri kalmış ülkelerinde bile üretim yapıldığını bildirdi.

Sanayi 4.0, nesnelerin interneti gibi gelişmelerden bahseden Zeybekci, artık teknolojiyi elinde bulunduranların, Sanayi 4.0'ı gerçekleştirenlerin yeniden üretim üssü olacağını aktardı.

Zeybekci, Türkiye'nin geçen yıl müthiş bir büyüme gösterdiğini kaydederek, uluslararası kuruluşların Türkiye ile tahminlerini 5-6 defa güncellediğini söyledi.

Otomotiv sektörünün geçen yıl 28,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Zeybekci, "Otomotiv sektörü 2018'de, geçen yılki 28,5 milyar dolarlık ihracatın üzerine, 31,5-32 milyar dolarlık bir ihracata çıkacak." şeklinde konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin artık kendi global devlerini yarattığını kaydederek, 29 Martta 19 şirkete bir kalemde 125 milyar liranın üzerinde teşvik belgesi vereceğini ve bu firmaların yatırıma başlayacağını bildirdi.

"Toplam ihracatın yüzde 18'ini tek başına yapıyoruz"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, otomotiv endüstrisinin son 12 yıldır ülkenin sektörel bazda ihracat şampiyonu olduğunu belirterek, otomotivin, 28,5 milyar dolarlık ihracat hacmi ile ülke ihracatının yüzde 18'ini tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.

Geçen yıl adet bazında motorlu taşıtlar ihracatının 1,3 milyon adedi aştığını, motorlu taşıtlar üretiminin ise 1,7 milyon adede yükseldiğini dile getiren Sabuncu, üretim ve ihracatta son 3 yıldır tüm zamanların rekorlarının kırıldığını anlattı.

Sabuncu, Türkiye'nin kilogram başına ürün ihracatının 1,3 dolar olduğunu kaydederek, bunu en kısa sürede en az 3 dolara çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

Ar-Ge harcamalarının GSYİH içerisindeki yüzde 1 olan payının da yüzde 3'e ulaştırılması gerektiğini aktaran Sabuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun için katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlere yönelmeli, Ar-Ge harcamalarımızı artırmalı, inovasyona ağırlık vermeli, markalaşma ve tasarıma odaklanmalıyız. Eğitim sistemimizin de bunlara imkan yaratacak şekilde düzenlenmesinde fayda görüyoruz.

Gelecekte otomotiv endüstrisi çok değişecek. Özelikle elektrikli, birbirine bağlanabilen, yapay zeka tarafından idare edilebilen ve paylaşılan araçlar gündeme gelmeye başladı. Endüstrimizin buna ayak uydurması lazım. Artık değişimin süresi kısaldı. Muhakkak bu değişime ayak uydurmalıyız."

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Etkinlikte konuşmalar sonrası dereceye girenlere ödülleri Bakan Zeybekci ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabuncu tarafından verildi.

"7. Ar-Ge Proje Pazarı" ödüllerinde, Duygu Yılmaz ve ekibi "Prina Projesi" ile birinciliğe, Emre Yiğit Alpaslan ve Eşref Öztürk "Drive Buddy Projesi" ile ikinciliğe, Kerem Odabaşı ve ekibi "Ecomod Projesi" ile üçüncülüğe layık görüldü.

"7. Komponent Tasarım Yarışması'nın "Öğrenci" kategorisinde Emre Akgül ve Emre Uygun "Plazma Aerodinamik Akış Kontrol ve Dengeleme Sistemi Projesi" ile birincilik, Ömer Faruk Usluoğlu ve ekibi "E-Pelt Projesi" ile ikincilik, Ece Yenilmez ve ekibi "Denge Çubuğu Tasarımı ve Optimizasyonu Projesiyle üçüncülük ödülü aldı.

Aynı yarışmanın "Profesyonel" kategorisinde birinciliğe "Bütünleşik Olarak Tasarlanmış Ölçeklendirilebilir Üre Enjeksiyon Sistemi Projesi" ile Dr. Özgür Ertunç ve ekibi layık görülürken, ikincilik Barış Bumin ve ekibinin "Ponos Projesi"nin oldu.

Ar-Ge Proje Pazarı dalında Nihat Emir Çavuş ve ekibinin "NioECall projesi" ile Serhat Oran ve ekibinin "Üç Boyutlu Yazıcılarla Kompozit Filament Üretimi Projesi" mansiyon ödülü aldı.