7. Ana Jet Üstü Komutanından veda ziyareti
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7. Ana Jet Üstü Komutanından veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle ataması yapılan 7'inci Ana Jet üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Vali Aydın Baruş'a veda ziyaretinde bulundu.

23.08.2019 13:56
7. Ana Jet Üstü Komutanından veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle ataması yapılan 7'inci Ana Jet üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu, Vali Aydın Baruş'a veda ziyaretinde bulundu.


22 Ağustos 2019 tarihli Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine dair Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile 7.Ana Jet Üs Komutanlığından Hv. K. K. Pl. Hrk. D. Başkanlığına atanan Hv. Tuğg. Selim Karsavuranoğlu, Vali Aydın Baruş'a veda ziyaretinde bulundu.


Vali Aydın Baruş, Hv. Tuğg. Selim Karsavuranoğlu'na yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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