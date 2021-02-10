7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Zeki Koltukoğlu'ndan Vali Baruş'a ziyaret
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7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Zeki Koltukoğlu'ndan Vali Baruş'a ziyaret

10.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:21
7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Zeki Koltukoğlu'ndan Vali Baruş'a ziyaret

7. Ana Jet Üs Komutanlığına atanan Albay Zeki Koltukoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

7. Ana Jet Üs Komutanlığına atanan Albay Zeki Koltukoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, makamda gerçekleştilen ziyarette Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Baruş, 7. Ana Jet Üs Komutanlığına atanan Albay Zeki Koltukoğlu'na görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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