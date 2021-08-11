7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali "Son Taslak" başvuruları başladı
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7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali "Son Taslak" başvuruları başladı

7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali 'Son Taslak' başvuruları başladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek "Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali", sinemaya katkı sunmaya devam ediyor.

Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek "Uluslararası Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali", sinemaya katkı sunmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festival, bu yıl 21-27 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye'de ve dünyada Hazreti Muhammed'e ithafen düzenlenen ilk festival olan organizasyonun yarışma bölümünde dağıtacağı ödüller ve "Son Taslak" endüstri bölümünde vereceği destekler arttırıldı.

Yarışma bölümünde eserleri kabul etmeye başlayan festivalde TRT'nin de desteğiyle bu sene ilk kez gerçekleştirilecek "Son Taslak" bölümünde de başvurular kabul edilmeye başlandı.

Toplam 300 bin lira ödül dağıtılacak

"Son Taslak", kısa film alanındaki yönetmen ve yapımcıları Türkiye ve dünya sinemasının endüstri profesyonelleri ve festivalleriyle buluşturmayı ve projelere yapım aşamasında destek olmayı amaçlıyor.

Bu yıl toplam 300 bin lira ödülün dağıtılacağı festivalin yarışma bölümünde ödüle layık görülecek eserlere toplam 100 bin lira, TRT'nin katkılarıyla Proje Geliştirme Desteği ve Kısa Film Yapım Desteği kategorilerinde başvuruların yapılabileceği Son Taslak Endüstri Bölümünde de toplam 200 bin lira ödül verilecek.

Tür sınırlaması olmadan tüm projelerin başvurabileceği kategorilerde filmlerin ya da projelerin Hazreti Muhammed'in hayatı ve ahlakına atıf veya günümüzde Müslüman olmanın sorumluluğuna dair bir konuya referans içermesi gerekiyor.

Yarışma bölümüne 31 Ekim, Son Taslak bölümüne ise 30 Eylül'e kadar "www.alemlererahmetfilm.com/basvuru" adresinden başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali "Son Taslak" başvuruları başladı - Haberler
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